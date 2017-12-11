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Kültür Merkezi'nde ilk kazma vuruldu

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Kültür Merkezi'nde ilk kazma vuruldu
Samsun 19 Mayıs Belediyesi, Kültür Merkezi’nin ihalesini gerçekleştirerek ilk kazmayı vurdu. Topaloğlu, "Dereköy Düğün Salonu ve Çocuk Trafik Eğitim Alanı proje çalışmalarını ise tamamlayarak, ihale aşamasına getirdik "dedi.

Yaklaşık 6 Milyon liraya mal olacak olan ve içerisinde Düğün salonu, konferans salonu, sergi salonu, kütüphane, halk eğitim odaları ve bebek bakım odasının yer alacağı Kültür Merkezi'nin ihalesini gerçekleştiren 19 Mayıs Belediyesi müteahhit firmaya yer teslimi yaparak çalışmalarına başladı.

Başkan Topaloğlu, " Dereköy Düğün Salonu ve Çocuk Trafik Eğitim Alanı proje çalışmalarını ise tamamlayarak, ihale aşamasına getirdik. İlçenin Yukarı Engiz Mahallesinde 5000 metrekare alan içerisinde 19 Mayıs Belediyesi tarafından yapılacak olan projede çocuklardaki trafik bilincinin oluşturulması ve trafikteki kuralların hayati önem taşıdığına inanan kuşaklar yetiştirilmesi amacıyla ‘Ağaç yaşken eğilir’ mantığı ile küçük yaşlardan itibaren bilinçli olarak trafiğe hazırlamayı hedefliyoruz.  2018 yılı bizim için projelerin hayata geçtiği bir yıl olacak.’’ dedi. Canberk ÇONKOR 

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