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Kültür Sanat Etkinlikleri Perşembe Günü İki Programla Devam Edecek

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Kültür Sanat Etkinlikleri Perşembe Günü İki Programla Devam Edecek
Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 14 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek iki programla devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 14 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek iki programla devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 14 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek iki programla devam edecek. Günün ilk etkinliğinde Yazar Mukadder Gemici'nin Nuh'un Kızı kitabının söyleşisi ve imza günü gerçekleştirilecek. İlk olarak saat 14.00'da Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelecek olan Yazar Mukadder Gemici, saat 18.00'da Faik Baysal Kütüphanesi'nde sevenleri ile buluşacak.

Günün ikinci etkinliği ise dünya sinemasından seçme film gösterimi ile devam edecek. Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan programda yönetmenliğini Pablo Larrain'in üstlendiği "Neruda" filmi Sakaryalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Özel gösterim saat 20.00'da başlayacak ve ücretsiz gösterim için rezervasyonlar kultur.sanat@sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

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