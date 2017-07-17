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Kültür Turları Çanakkale İle Başladı

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Kültür Turları Çanakkale İle Başladı
Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kültür turları Çanakkale gezisi ile başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kültür turları Çanakkale gezisi ile başladı.

Çanakkale, Konya ve Edirne'yi kapsayan turların ilk kafilesini yolcu eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Çanakkale, Türk tarihinde apayrı bir yere sahip şehrimiz. 100 yıl önce bir devrin battığı yer. O haçlı zihniyeti, 100 yıl sonra yine bu ülkeyi ele geçirmek için 15 Temmuz saldırısını gerçekleştirdi. Gezilerdeki amacımız, halkımızın Çanakkale, Edirne ve Konya gibi tarihi ve kültürel miras yönünden önem arz eden şehirleri gezip tanımalarını sağlamak" diye konuştu.

Hüdavendigar Mahallesi'nden hareket eden gezinin ilk kafilesini Mihraplı Parkı önünden yolcu eden Dündar, "Şunu asla unutmamak lazım, düşmanlarımız asla uyumuyor. Bizi bölüp parçalamak için sürekli bir arayış içerisinde, sürekli bir mücadele ve beklenti içerisinde. Türkiye olarak bizlerin büyüyüp gelişmesini, güçlenmesini istemeyen hainler, en son 15 Temmuz hain darbe girişimi ile bu yüzlerini bir kez daha gösterdi. Çanakkale'de gezdikçe pek çok kahramanlık hikayelerine tanık olursunuz. Bugün dünyanın en güçlü ekonomisine sahip Japonya, sahip olduğu bu gücü geçmişini unutmayarak elde etmiş bir ülke. Çocuklarını atom bombasının atıldığı yerlere götürüp gezdiren ve o günlerden bu günlere nasıl geldiklerini anlatan Japonlar gibi bizler de kendi tarihimize sahip çıkmalı, atalarımızın fedakarlıklarını en iyi şekilde öğrenmeliyiz. Öyle ki, daha atamız Fatih Sultan döneminde, Çanakkale Boğazı'na Haçlıların saldırılarını durdurmak için Seddül Bahir ve Kilit Bahir adıyla 2 kale yapılmış. Ve ondan tam 462 yıl sonra yapılan o kaleler bu milletin geleceğinin belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip olmuş. Çanakkale savaşlarında bu ülkeyi yok etmek isteyen düşmanlar, 462 sene önce yapılmış bu kaleler sayesinde denize gömülerek bu ülke, bu millet kurtulmuş" dedi.

Başkan yardımcıları Halil Döner, Cem Kürşad Hasanoğlu ve Erkan Albayrak'ın da katıldığı uğurlama töreninde gezinin ilk kafilesi 3 otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.

Kültür Turları Çanakkale İle Başladı

Kültür Turları Çanakkale İle Başladı

Kültür Turları Çanakkale İle Başladı

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