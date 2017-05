Kültür Ve Turizm Bakanı Avcı Azerbaycan’da

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan'da turizmcilerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan'da turizmci iş adamlarıyla buluştu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda Büyükelçi Erkan Özoral, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcı Ruhi Özbilgiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Önal, Nabi Avcı'nın danışmanı Fatih Dut, iş adamları ve turizm sektör temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıyı organize ettiği için Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a teşekkür eden Bakan Avcı, "Sizden gelecek, eleştiriler değerlendirmeler, öneriler doğrultusunda arkadaşlarımla birlikte not alacağız. İçerisinde hemen çözüle bilecek konular varsa yarın Türkiye'ye döndüğümüzde birimlerimizle değerlendirip çözümlerimizi geliştirmeye çalışacağız. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerek turizm, gerek ticaret alanında, kültürel ilişkiler alanında sizlerin yaptığı doğrudan ve ya dolayı katkılar sebebiyle her birinize ayrı-ayrı çok teşekkür ediyorum. 2016 yılında yaşadığımız sıkıntıya rağmen Türkiye bugün de çok şükür dünya da 6. büyük turizm destinasyonudur. Dünyada 6'ıncı, Avrupa'da 4. büyük turizm destinasyonu. Bunu sizler başardınız. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin potansiyelini göze aldığımızda her alanda olduğu gibi turizm alanında da daha yağacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmının bazı mevzuat değişiklikleriyle yoluna konulması mümkün ama büyük bir kısmının da daha yapısal, birlikte geliştireceğimiz çözümlere ihtiyacı olduğu söylenebilir" diye konuştu.