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Kültür Ve Turizm Bakanı Avcı’dan Bestekar Balak İçin Taziye Mesajı

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Kültür Ve Turizm Bakanı Avcı’dan Bestekar Balak İçin Taziye Mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bestekar Abdullah Balak'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bestekar Abdullah Balak'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Balak'ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Avcı mesajında, "Şanlıurfa'nın yetiştirdiği kıymetli sanat ve kültür adamı Abdullah Balak'ı yitirmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Bestekar, araştırmacı, eğitimci ve çok yönlü bir kültür adamı olan merhum Abdullah Balak, sanatımıza kazandırdığı eserler ve isimlerle her zaman saygı ve şükran ile yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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