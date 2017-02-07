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Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İki Günlük Bir Ziyaret İçin İsrail’de

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Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İki Günlük Bir Ziyaret İçin İsrail’de
Turizm ve Kültür Bakanı NAbi Avcı iki günlük bir ziyaret için İsrail'e gitti.

Turizm ve Kültür Bakanı NAbi Avcı iki günlük bir ziyaret için İsrail'e gitti. Bu ziyaret İsrail'in, 2010 yılında Mavi Marmara'ya yaptığı saldırıdan sonraki bakanlık düzeyinde ilk ziyaret.

Bakanı Nabi Avcı'nın mevkidaşı Yariv Levin ile görüşmesi ve ayrıca Tel Aviv'deki Akdeniz Turizm fuarına katılması bekleniyor.

Tel Aviv'deki ziyaretinin ardından Nabi Avcı Ramallah'a gidecek ve Filistin Kurutuluş Hareketinin merhum lideri Yaser Arafat'ın türbesini ziyaret edecek.

Avcı, Filistin Kültür Bakanı Ihab Bsaiso ile görüştükten sonra Mescidi Aksâ'yı ziyaret etmek için Kudüs'e gidecek ve Eski Kudüs fotoğrafları sergisinin açılışına katılacak.

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