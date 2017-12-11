Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer alan yüzde 11,1'lik üçüncü çeyrek büyüme oranına ulaşmamızda en...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer alan yüzde 11,1'lik üçüncü çeyrek büyüme oranına ulaşmamızda en önemli paylardan biri turizmindir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Dünya Turizm Örgütü ve UNESCO tarafından Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma için "Kültür ve Turizm" temalı ikinci DTÖ/UNESCO Konferansı'na katıldı. Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreği itibariyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, bunda en büyük paya sahip olan sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Kurtulmuş, "G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer alan yüzde 11,1'lik üçüncü çeyrek büyüme oranına ulaşmamızda en büyük paylardan biri turizmindir"dedi.

Konferansın bakanlar oturumunda yaptığı konuşmada Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki gerilim, ülkemizi hedef alan DEAŞ, PKK terörü ve 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle turizmimiz başta olmak üzere ülke ekonomimiz büyük zarar gördü. Fakat 2017 yılında büyük bir sıçramayla ekonomik istikrarı sağlayarak daha önceki rakamlarımızın da önüne geçtik. Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdü. Bu büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında birinci sıraya yükselmemiz de en büyük paylardan biri turizme aittir. Yıl sonunda en az 26 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı bekliyoruz. 2023'te hedefimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliridir."

"İnsanlığın ortak mirası olan Kudüs şehrinin tarihi, çok kültürlü ve çok dinli kimliğinin korunmasının önemini vurgulamak isterim"

Kurtulmuş, dünyada yükselişe geçen İslam ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede en önemli argüman olarak nitelendirdiği kültür ve turizmin, farklı dini, etnik ve kültürel kimliklere sahip olan halkların birbirlerini tanımaları ve ortak noktaları keşfetmeleri için de birer vasıta olduğunun altını çizdi.

Anadolu topraklarının İslam ve İslam öncesi döneme ait 24 farklı medeniyet ile son derece zengin ve çeşitli kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Kurtulmuş, hem kültür hem de turizmi Türkiye'nin tanıtımı bağlamında bir yumuşak güç unsuru olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin bu birikimiyle, insanları ortak amaçlar etrafında, barış içinde bir araya getirme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, "Tam da bu konumumuz itibariyle insanlığın ortak mirası olan Kudüs şehrinin tarihi, çok kültürlü ve çok dinli kimliğinin korunmasının önemini vurgulamak isterim. Kudüs'te mevcut sosyal çeşitliliği korumak ve geliştirmek hem şehrin sakinleri hem de geniş ölçekte bölgemiz için yararlı olacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2017 yılında düzenlediği 3. Kültür Şurası ile Turizm Şurasına da değinen Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kültür politikaları ile turizm stratejisinin geleceğini sektör temsilcileri ve ilgili paydaşlarımızla belirledik. Böylelikle sürdürülebilir bir turizm endüstrisini kamu ve özel sektörün stratejik ortaklığında bütüncül bir yaklaşımla kültürel unsurları içerecek bir şekilde geliştiriyoruz."

"DTÖ/UNESCO'nun bir sonraki yıllık konferansına adayız"

Türkiye'nin, UNESCO'ya olan yükümlülüklerini yerine getirmekte son derece hassas davrandığına işaret eden Kurtulmuş, "Bu bağlamda ülkemiz geçtiğimiz kasım ayında 2017-2021 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu Üyesi seçildi. Türkiye olarak DTÖ ve UNESCO'ya üye ülkelerle birlikte ortak gündemimiz ve amaçlarımız doğrultusunda en fazla katkıyı vermeye hazırız. DTÖ ve UNESCO'nun 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından oynadığı rolü önemsiyorum. Bu bağlamda bir sonraki DTÖ/UNESCO yıllık toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.