Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Takdim Töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerine ilişkin, "Bu ödül bir anlamda kültür ve sanatımıza sundukları katkılar...

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerine ilişkin, "Bu ödül bir anlamda kültür ve sanatımıza sundukları katkılar için halkımız adına devlet eliyle sunulan bir teşekkür ve minnetin ifadesidir. Yaşarken kıymet bilmeni, vefa ve kadirşinaslığın bir nişanesidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Takdim Törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki ödül töreninde konuşman Bakan Avcı, Bakanlığın en prestijli, en yüksek değere haiz olan ödüllerin 1979 yılından beri her yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü olarak verildiğini hatırlatarak, "İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle bu ödüller bundan böyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri adıyla devreye girmeye başlanmıştır. Ödülümüz kültür ve sanatımızın gelişmesine yurt ve dünya sathında tanınmasına katkıda bulunanlardan devletimiz adına uygun görülenlerden, devletimiz adına taltif etme amacını taşımaktadır. Bu ödül bir anlamda kültür ve sanatımıza sundukları katkılar için halkımız adına devlet eliyle sunulan bir teşekkür ve minnetin ifadesidir. Yaşarken kıymet bilmeni, vefa ve kadirşinaslığın bir nişanesidir" diye konuştu.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri ilgili yönetmelikte de zikredildiği üzere özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla kültür mirasımıza ve sanat dünyamıza katkı sunan kişi, topluluk ya da kuruluşlara tevdi edilmektedir" ifadelerini kullanan Avcı, "1979'dan bugüne kadar Türk tarihi edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, opera, bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema ve kütüphanecilik alanlarında bugüne kadar hizmet vermiş bazıları ebediyete irtihal etmiş sanatçılarımıza, araştırmacılarımıza, bilim ve kültür alanlarımıza verilmiştir. Ödülümüz Yaşar Nabi Nayır ve Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan ihtişamlı serüveninde Ekrem Akurgal, Süheyl Ünver, Yaşar Kemal, Pertev Naili Boratav, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sakıp Sabancı, Ara Güler, Halil İnalcık, Sezai Karakoç, Müzeyyen Senar, Gönül Ülkü Özcan gibi büyük simalarla başlamıştır. İçlerinde daha sayamadığımız nice isme ihtiva eden bu güzel liste bir anlamda ülkemizin eriştiği medeniyet seviyesini resimleyen halkımızın kadirşinaslığını ortaya koyan bir gurur ve bahtiyarlık tablosudur" açıklamasında bulundu.

Kenan Işık'a tiyatro dalında ödül

Bakan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapılan değerlendirme sonucunda jürimiz bu yıl musiki dalında Sayın Nesrin Sipahi'yi, tiyatro dalında Sayın Kenan Işık'ı, edebiyat dalında Sayın Mehmet Doğan'ı, şiir ve çeviri dalında Sayın Cahit Koytak'ı, kurum olarak da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerinin yeni sahipleri olarak belirlemiştir. Halkımızın takdirine şayan görülen ödül sahiplerini tebrik ediyor, aramıza rahatsızlığı sebebiyle katılamayan değerli sanatçımız Kenan Işık'a da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum."

Bakan Avcı'nın konuşmasının ardından programda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 yılı özel ödüllerine değer bulunan isimler için hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.