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Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu

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Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu
Türkiye'nin kültürel mirasına ve sanat dünyasına katkı sunan duayen isimlerin ödüllendirildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin yeni...

Türkiye'nin kültürel mirasına ve sanat dünyasına katkı sunan duayen isimlerin ödüllendirildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin yeni sahipleri belli oldu.

Özgün eser, uygulama, yorum ve bilimsel araştırmalarıyla 2017 yılı özel ödüllerine layık görülen isimler Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında toplanan jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatlarının yanı sıra halkbilim, tiyatro, opera, bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema ve kütüphanecilik alanlarında bugüne kadar çok sayıda isim ve kuruluşa verilen özel ödüllerin yeni sahipleri Safâ Önal (Sinema), Cüneyt Kosal (Mûsikî), Prof. Dr. Nurhan Atasoy (Sanat Tarihi), Prof. Dr. Süleyman Uludağ (Tasavvuf Tarihi) ile Baksı Müzesi (Kültür ve Sanat Kurumu) oldu.

Özel Ödüllerin Sahipleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin yeni sahiplerinden Safâ Önal, sinema külliyatına ve tarihine, üretkenliği, çok yönlü kişiliği, toplumun farklı kesimlerini yansıtmada usta senaristliği ve yönetmenliği ile bu ödüle layık görüldü.

Klasik Türk musikisine yönelik birikimi, icracılığı ve özellikle kanun sazına hakimiyetiyle tanınan Cüneyt Kosal; araştırmacılığı, seçkin kişiliği, Türk Müziği arşivine kazandırdığı eserlerle kültür ve sanatın geleceğini teminat altına almada gösterdiği üstün gayretleri nedeniyle seçildi.

Özellikle Osmanlı sanat tarihi alanında tecrübelerini ortaya koyarken sergilediği üslubu, birikimi, derinlikli ifade gücü ile öne çıkan Prof. Dr. Nurhan Atasoy; genç nesiller için bilge bir öğretici olarak toplumun her kesimince tanınan ve takdir edilen "yaşayan bir mektep" olması nedeniyle özel ödüllerin yeni sahipleri arasında yer aldı.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ise uzmanlık alanı olan tasavvuf tarihinin yanı sıra sosyal bilimlerin birçok alanında ilim dünyasına kazandırdığı telif ve tercüme eserleriyle, yol gösterici düşünceleri, özgün akademik yaklaşımı ve ilim dünyasına kazandırdığı değerli isimlerle özel ödüllerin sahibi oldu.

Baksı Müzesi de çağdaş, geleneksel sanat ürünlerini kendine has mimarisi içinde, özgün bir yaklaşımla ortaya koyan yenilikçi yönü, ülkede gerçekleştirilecek mimari, sanatsal ve müze niteliğindeki yapılara ilham veren dinamik, öncü ve kucaklayıcı yapısı ve Anadolu'nun her köşesine sanatı ulaştırma bilinci ve gayretiyle ödüle layık görüldü.

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