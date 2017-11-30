KÜLTÜR YOLU PROJESİ İLE ÜNYE'DE TARİH YENİDEN YÜKSELİYOR

Son dönemde dikkatleri üzerine çeken Ünye, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar döneminde özellikle Kültür Yolu Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla kültür ve turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel zenginliğinin yeniden günyüzüne çıkması ile son dönemde dikkatleri üzerine çeken Ünye, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar döneminde özellikle Kültür Yolu Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla kültür ve turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Hazırlanan Kültür Yolu Projesi ile 19 ana noktanın birbirine bağlanacağını ve vatandaşların bu güzergâhta tüm tarihi eserleri görebileceğini ifade eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Belediye olarak Kültür Yolu projesine başladık ve adım adım ilerliyoruz. Ünye’de tescilli 129 eserimiz var. Bu eserler araya giren yeni binalarla dağınık bir hal almış. Proje ile 19 ana noktayı birbirine bağlamış olacağız. Tüm tarihi eserlerin içerisindebulunduğu bu güzergahta insanlarımız manolya kokuları arasında, küp granit taş üzerinde yürüyerek Ünye’nin tarihine şahitlik etmiş olacaklar" diye konuştu.

YALI KİLİSESİ

19'ncu yüzyılda yörede yaşayan Rumlar tarafından ibadet amaçlı yaptırılan kilise, uzun yıllar düğün, nikah salonu ve depo olarak kullanılmıştır

Ünye Belediyesi tarafından restorasyon uygulaması tamamlanarak, 2015 yılından itibaren çok amaçlı salon olarak hizmet vermeye başlamıştır. Fener Rum Patrikhanesi ile yapılan görüşmeler sonucu asıl adının Meryem Ana Panagia Kilisesi olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılında çevre düzenlemesi yapılmış fonksiyonu Kitap Okuma Salonu olarak değiştirilmiştir. Yalı Kilisesi Restorasyonu Projesi, Tarihi Kentler Birliği'nin, 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödül almıştır

SARAY HAMAMI

17'nci yüzyılda Ermeni taş ustaları tarafından Ünye'den çıkarılan taşlarla yapılmıştır

Süleyman Paşa, Sarayı yaptırırken saray halkı ile misafirlerin kullanımı için yaptırdığından Saray Hamamı ismi verilmiştir. Saray hamamı 1982 yılında faaliyetine son vermiştir. Diğer hamamlarla aynı tarihte 1983 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından eski eser kapsamına alınmıştır. 19. Yüzyıl Osmanlı-Türk mimarisi özelliklerini yansıtır. Hamam orijinal fonksiyonunda hamam olarak hizmet verecektir.

ORTA ÇARŞI

2016 yılında alınan DOKA desteği ile Ünye Belediyesi tarafından cephe iyileştirilmesi ve sokak Sağlıklaştırması çalışmaları bu yıl tamamlanmıştır

İpek Yolu'nun bir durağı olan ve yüzyıllarca Türk, Rum ve Ermeni esnaflarının birlikte çalışmalarını sürdüre geldikleri Tarihi Orta Çarşı, Bakırcılar, Çapulacılar, Çarıkçılar ve Manifaturacılar olmak üzere '4 Arasta'dan oluşmaktadır.

Bu çarşı, Ahilik geleneğinin halen yaşatıldığı ve Ahilik Haftası boyunca etkinliklerin sürdürüldüğü bir mekândır. Ünye'nin en önemli tarihi kimliklerinden biri olan ve Kültür Yolu Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Orta Çarşı'da, 32 binanın dış cephe giydirmesi gerçekleştirildi. 500 Bin Lira gibi bir rakam Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan alınmak üzere ve 418 Bin Liralık kısmı da Ünye Belediyesi'nden karşılanmak suretiyle yaklaşık 1 Milyon Liralık bir harcama gerçekleştirildi.

BAKIRCILAR ARASTASI

Hem Ünye'nin hem de bütün yörenin enönemli alışveriş merkezi olan Tarihi Bakırcılar Arastası, geçmişteki canlılığını yitirmiş olsa da hala çekiç sesleri yükselen, otantik eşyaları ile birer küçük müze gibi duran tarihi dükkanlarıile gezilip görülmesi gereken bir yerdir.

20'nci yüzyıl başlarına kadar Rum hakimiyetinde olan bakırcılık sanatı, mübadeleden sonra Türklere geçmiştir. Solak cezvesi bu arastanın özgün ürünüdür. Burada dolaşmak geçmişe yapılan yolculuk gibidir. Eski tarihi yapısına uygun olarak yeniden cephe sağlıklaştırması projesi yapılmış, 2015 tarihinde sokağın bir tarafı ve yol düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer kısmı ile ilgili çalışmalar Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmektedir.