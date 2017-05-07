  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 13 °C

Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu

» »
Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu
Baharın müjdecisi Hıdırellez, İzmir'in kalbi Konak'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da çok renkli ve coşkulu kutlandı.

Baharın müjdecisi Hıdırellez, İzmir'in kalbi Konak'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da çok renkli ve coşkulu kutlandı. Konak Belediyesi'nce Kültürpark'ta düzenlediği eğlenceye Konak'ta yaşayan Roman vatandaşların yanı sıra İzmir'in diğer ilçelerinden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kültüprak'ta toplanan İzmirliler Hıdırellez'i bol bol dans ederek kutladı.

Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun habercisi Hıdırellez'i Kültürpark'ta karşılayan vatandaşlar hem piknik yaptı hem de eğlenceyi doya doya yaşadı. Kaskatlı Havuz karşısında kurulan sahnede gün boyu müzik ve coşku hiç eksik olmadı. İkiçeşmelikli Polat, Romantik Deniz ve Resul, Esendereli Ali, Tepecikli Barış, İzmirli Rakkas Gurubu ile Genç Roman Davul Shov Gurubu'nun müziklerine danslarla eşlik eden davetliler, bol bol göbek attı. Roman vatandaşlar danslarıyla olduğu kadar renkli giysileriyle de dikkat çekti.

Purçu sürprizi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu da Kültürpark'taki kutlamalara katıldı. TBMM'nin ilk Roman milletvekili olan Purçu, hemşehrilerini yalnız bırakmayarak onların eğlencesine ortak oldu. Karşılarında Purçu'yu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. Yoğun ilgi gören Purçu vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu

Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu

Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu

Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’da Gün Doğumu Büyülüyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:38
  • Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • Çıldır Gölü Turizme Kazandırılacak07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • 301 Tıp Öğrencisi Çeşme’de Toplandı07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 10:28
  • Vali Yurtnaç, "Yozgat’ı Türkiye’nin Davosu Yapacağız”07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Tekman’da Tarım Ve Hayvancılık Gelişiyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Bayraklı’da Gözleme-ayran Şenliği07 Mayıs 2017 Pazar 10:18
  • Tyb Erzurum Şubesi’nden Kitap Fuarında Şiir Gecesi07 Mayıs 2017 Pazar 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti