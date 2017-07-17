Kulu’da 15 Temmuz Etkinlikleri Sona Erdi

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 gündür devam eden 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitler için okunan mevlidi şerifle...

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 gündür devam eden 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitler için okunan mevlidi şerifle sona erdi.

Etkinliklerin son gününde, protokol mensuplarının da katıldığı Düden Gölü Bisiklet Turnuvası gerçekleştirildi. Jandarma Bölük Komutanlığı önünde başlayan turnuva Düden Gölünde sona erdi. Turnuvada bitiş çizgisinde katılanları karşılayan Kaymakam Mehmet Uğur Aslan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız dereceye girenleri tebrik etti. Turnuvaya katılanlara ve davetlilere yemek ikramı da yapıldı. Etkinliklerde akşam saatlerinde ise yine Jandarma Bölük Komutanlığı önünde başlayan yürüyüş gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde protokol mensupları ve Kululular yürüdü ve belediye binası önünde mehter takımı konser verdi. Daha sonra belediye binası önünde Kulu'da bulunan çeşitli camilerde görev yapan imam hatipler tarafından şehitler için mevlidi şerif okundu ve Müftü İbrahim Kacaroğlu tarafından dua yapılarak program sona erdi.