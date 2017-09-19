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Kulu’da 19 Eylül Gaziler Günü Dolayısıyla Anma Programı Düzenlendi

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Kulu’da 19 Eylül Gaziler Günü Dolayısıyla Anma Programı Düzenlendi
Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anma programı gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anma programı gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı ve Gaziler adına Vahdettin Yücel'in çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Jandarma Asteğmen Kemal Yılmaz, "Türk bağımsızlığını korumak bizlerin boynumuzun borcudur. Şanlı bayrağımız ülkenin her tarafında dalgalanıyorsa siz gazilerin sayesindedir. Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak boynumuzun borcudur" dedi.

Program daha sonra Anadolu Lisesi çok amaçlı konferans salonunda devam etti. 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız tarafından yapılan konuşmada, gaziliğin yüksek bir makam ve ayrıcalık olduğunu belirterek, "Bağrında sayısız şehit ve gazi barındıran milletimin önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz günü topraklarımıza göz diken düşmanlar, ruhunu satmış şeref yoksulu içimizdeki köleleri kullanarak bir asır önce Çanakkale'de yapamadıkları için tekrar bu milletin imanını sınama cüretinde bulundular. Bu sefer kendilerinden emin son model silahlarla geldiler. Görünüşte güçlü olsalar da, en büyük silah iman silahıydı. Allah'ın hükmüne boyun eğen bu millete Çanakkale ruhu hala tam tazeydi. O gecenin sadece sabahına kadar bağrından kopardığı 250 kahraman şehit ve nice gazilerde onları yıkıp dünyayı adeta dize getirmiştir. Bunu yaparken bu topraklar ve sancağa gönül verenlere zaten fırsatta olmamış. Bu anlamla sancak uğruna savaşmak fırsatı vermek için sancağımızı gönül sınırlarımıza dikecek cesur bir lider kahraman bir millet ve ordu hızla geçerek bir nesil ve devlet büyüyor. Allah devletimizi ve milletimizi muvaffak kılsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Program öğrencilerin şiir okumaları 15 Temmuz gecesinde yaşananların slayt gösterileri ile sona eren programa tüm protokol üyeleri, öğrenci ve davetliler katıldı.

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