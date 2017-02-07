Kulu’da, İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı Yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci dönem İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci dönem İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'ın başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Şube Müdürleri Adnan Can, Funda Durmuş, Serdar Sarıçoban, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, halk eğitim merkezi, Öğretmenevi ve KOMEK Kulu Kurs Sorumlusu Şerife Ertürk katıldı.

Kaymakam Mehmet Uğur Arslan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından sorun ve çözüm önerileri istişare edildi. Okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarının da söz aldığı toplantıda, 2016-2017 yılının ilk dönem değerlendirmesi, akademik başarı, fiziki eksiklikler ve diğer konular ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını ve yoğun bir dönemin eğitim camiasını beklediğini söyledi.

Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.