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Kulu’da Mesleki Eğitim Günleri Düzenlendi

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Kulu’da Mesleki Eğitim Günleri Düzenlendi
Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu METEM Anadolu Teknik Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin organize ettiği okul-sektör işbirliğini artırmak amacıyla...

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu METEM Anadolu Teknik Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin organize ettiği okul-sektör işbirliğini artırmak amacıyla "Meslek Eğitim Günleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu METEM Anadolu Teknik Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin organize ettiği okul-sektör iş birliğini artırmak amacıyla "Mesleki Eğitim Günleri" konulu toplantı okulun çok amaçlı konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mustafa Yılmaz, Konya Ticaret Odası Temsilcisi Seyfi Suna, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Orhan, Okul Müdürü Bilal Koç, okul müdürleri, öğretmenler, davetliler katıldı.

Mesleki Eğitim Günleri toplantısının açılış konuşmasını yapan Okul Müdür Yardımcısı İsmail Cengiz, okulda bilişim teknolojisi alanında 35 öğrenci, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında 44 öğrenci, Metal Teknoloji alanında 28 öğrenci, Mobilya ve İç Mekan Tasarım alanında 17 öğrenci, Muhasebe ve Finansman Bölümü alanında 41 öğrenci,ve Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında ise 40 öğrenci olmak üzere toplam 205 öğrencinin olduğunu belirtti. Cengiz, METEM "de 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 450 öğrencinin eğitim gördüğü, çeşitli mesleklere ait 200 çırak eğitime devam ederken 5 idareci, 32 öğretmen ile A-B blok ve atölyeler olmak üzere 3 ayrı binada eğitim vermeye devam edildiğini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak'ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz söz aldı. Yılmaz yaptığı konuşmada, "Sanayici hangi bölümü isterse o bölümü açacağız. Çocuklarımızı kesinlikle mesleki eğitime verelim" diyerek kurum ve kuruluş ve iş adamlarından maddi ve manevi destek istedi.

Toplantının ardından protokol üyeleri sınıf ve dershanelerde incelemelerde bulundu.

Kulu’da Mesleki Eğitim Günleri Düzenlendi

Kulu’da Mesleki Eğitim Günleri Düzenlendi

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