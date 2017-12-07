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Kulu’da Spor Malzemesi Yardımı

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Kulu’da Spor Malzemesi Yardımı
Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kulu 60. Yıl Ortaokuluna spor malzemesi yardımı yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kulu 60. Yıl Ortaokuluna spor malzemesi yardımı yapıldı.

Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Murat Tütüncü, Karşıyaka Mahallesinde bulunan 60. Yıl Ortaokuluna dart, bocce, basket, voleybol, futbol topları ve diğer spor malzemelerini okul müdürü Adem Doğan ve spor öğretmeni Barış Serhat Tütüncü'ye teslim etti. Öğrenciler spor malzemelerinden dolayı sevinçli olduklarını ifade ederek, teşekkür etti. Dernek başkanı Dr. Murat Tütüncü ise dernek olarak 60. Yıl Ortaokuluna yakın zaman içerisinde yardımlarda bulunacaklarını belirtti.

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