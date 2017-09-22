Kulu’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Stad Sokak, Kutbettin Gündüz Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki triportör ile C.T. yönetimindeki 42 GB 495 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ambulansı ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.