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Külünk Samsun'a geliyor

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Külünk Samsun'a geliyor
Canik Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanıyor' adlı konferansta AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, konuşmacı olarak katılacak. Başkan Genç, Çarşamba günü gerçekleşecek konferansa herkesi davet etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Canik Belediyesi tarafından düzenlenecek "Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanıyor (Yerlilik-Millilik)" konulu konferansta Samsunlularla buluşacak. Daha önce Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Türkiye Yolunda" konferansları kapsamında Samsun'a gelen Külünk, 6 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'da Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konferansta "Yerlilik ve Millilik" konusunu anlatacak.

Ülke ve millet olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç,” Dış düşmanlar ve içteki işbirlikçileri yoğun bir gündemle varlığımızı, birliğimizi bozmaya, ilerleme yolundaki ülkemizi yavaşlatmaya hatta durdurmaya çalışıyorlar.15 Temmuz darbe girişiminin bir anlamda ikinci perdesi sahneleniyor. 15 Temmuz’da başarılı olamayan hainler Kasım ayını bekleyin tehditleri savunuyorlardı. Şimdi o Kasım olaylarını yaşıyoruz. Mesele sadece iktidarın indirilmesi değil, milletimizin yok edilmek istenmesidir. Bu çok yönlü bir saldırıdır. Saldırı milletimize, milli varlığımıza yöneliktir. Millet olarak uyanık olmalı teyakkuzda olmalıyız. Tüm bu gerçeklerin hiç vakit kaybetmeden milletimizle paylaşılması bir zorunluluktur. Bizler konferanslarımızla bunları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

6 ARALIK'TA CKM'DE

Belediye olarak görevlerinin sadece yol, kaldırım, bina yapmak olmadığına işaret eden Başkan Genç, "Türkiye'miz büyürken, içeride ve dışarıda sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize ve milletimize yönelik gerçekleşen saldırıların nedenlerini, ayrıca neden, nasıl yerli ve milli olmamız gerektiğini halkımızın daha iyi anlamasını amaçladık. Canik Belediyesi olarak durmayacağız, anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Düzenleyeceğimiz bu konferans ile halkımızın Reza Zarrab davasının iç yüzünü, bölgemizde yaşanan gelişmeleri daha doğru kavrayacağına inanıyoruz. 6 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'da Canik Kültür Merkezi'nde AK Parti İstanbul Milletvekilimiz sayın Metin Külünk'ün vereceği konferansımıza tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu. N.Alper CABBAR 

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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Canik Belediyesi tarafından düzenlenecek "Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanıyor (Yerlilik-Millilik)" konulu konferansta Samsunlularla buluşacak. 

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