Kulüpler Birliği Vakfı’ndan Bakanlar Ağbal Ve Bak’a Ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek başkanlığındaki heyet Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a nezaket ziyaretinde...

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek başkanlığındaki heyet Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Maliye Bakanı Ağbal'a yapılan ziyarette kulüplerin vergi borçları, saha kapama cezalarının kulüplere değil olay çıkartan taraftara verilmesi, stopaj vergisinin yüzde 15'te kalması, yükseltilmemesi ve kulüpler yasasının yeni taslağı üzerinde çalışılması konusunda kulüp başkanlarının destek istedikleri öğrenildi.

Özbek: "Bu seneki projelerimizi ve kulüplerin düşüncelerini aktardık"

Bu ziyaretin ardından heyet Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı ziyaret etti. Bu ziyarette de Türk futbolunun sorunları konusunda destek istendiği bilgisi edinildi. Ziyaretlerin ardından basın açıklamasında bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ziyaretler yaptık. Sayın Maliye Bakanına bu seneki projelerimizi ve kulüplerin düşüncelerini aktardık. Gençlik ve Spor Bakanına da yeni görev almasından dolayı nezaket ziyaretinde bulunduk. Bundan sonraki yapacağı çalışmalarda Sayın Bakanımıza başarılar diledik" dedi.

Bakan Bak ile yaptıkları görüşmede yabancı futbolcu sınırlamasının gündeme gelmediğini kaydeden Özbek, Maliye Bakanı Ağbal ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı. Özbek, Bakan Ağbal ile görüştüğümüz konular önümüzdeki dönemde yasal bazı değişikliler olacak vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda. Bunlarla ilgili bazı bilgileri paylaştık. Daha detaylı bilgiyi önümüzdeki hafta sonuna doğru vermek mümkün olacak" diye konuştu.

Kulüpler yasası ile ilgili bir konunun gündeme gelmediğini belirten Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a yaptıkları ziyaretin tamamen bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak yapılan iki ziyarete Galatasaray Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra, Akhisarspor Hüseyin Eryüksel, Aytemiz Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu, Antalyaspor Ali Şafak Öztürk, Atiker Konyaspor Fatih Yılmaz, Beşiktaş Deniz Atalay, Bursaspor Ali Ay, Evkur Yenimalatyaspor Adil Gevrek, Fenerbahçe Nihat Özbağı, Gençlerbirliği Murat Cavcav, Göztepespor Mehmet Sepil, Kardemir Karabükspor Hikmet Feridun Tankut, Kasımpaşa Hasan Hilmi Öksüz, Kayserispor Erol Bedir, Medipol Başakşehir Göksel Gümüşdağ, Osmanlıspor Sadık Dik, Sivasspor Mecnun Odyakmaz, Trabzonspor Önder Bülbüloğlu tarafından temsil edildi. Spor Bakanlığındaki kabulde Bakan Yardımcısı Abdurrahman Boynukalın, Müsteşar Faruk Özçelik, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem de yer aldı.