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Kumaş Değiştirme Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı

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Kumaş Değiştirme Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde kurulan Çarşamba Pazarında esnaf ile müşteri arasında çıkan kumaş değiştirme kavgasında kan aktı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kurulan Çarşamba Pazarında esnaf ile müşteri arasında çıkan kumaş değiştirme kavgasında kan aktı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde her hafta Çarşamba günü kurulan pazarda kısa bir süre önce henüz isimli öğrenilemeyen bir kadın kumaş bölümünden aldığı elbiseyi geri getirerek değiştirmek istedi. Esnaf ise bunun üzerine "Bizde değişim yok abla" demesi sonrasında esnaf ile müşteri arasında sözlü tartışma çıktı. Diğer esnaf ve vatandaşlar iki tarafı da sakinleştirdi. Duruma bayğıa kızan kadın eve giderek yakınlarına haber verdi. Yakınları ile tekrardan tezgaha gelen kadın ve yakınları ile esnaf arasında tartışma tekrardan çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 vatandaşta korkutan baygınlık geçirdi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çıkan kavgada yaralanan toplam 5 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga ile ilgili iki tarafta gözaltına alınarak Durumlu Pınar karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Çıkan kavga ile ilgili konuşan esnaf Abid Taran, "Müşteri kumaş değiştirmeye geldi, esnafta geri almayız demiş. Gelen müşteri gidip çocuklarını çağırıyor, silahla, bıçakla geliyorlar altı kişi gelip ufak çocuğada vuruyorlar. Abilerinin bacağına da silahla sıkıyorlar. Kavgada iki yaralı var, ikide müşteri olay anında korkudan bayıldı onlar yaralı" dedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kumaş Değiştirme Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı

Kumaş Değiştirme Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı

Kumaş Değiştirme Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı

Kumaş Değiştirme Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı

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