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Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri Açıklandı

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Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 104 milyon, kesilen hindi sayısı ise 313 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 16,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Mart ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 24,5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı.

Tavuk eti üretimi 180 bin 27 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 213 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 16,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı. Mart ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 32,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı.

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