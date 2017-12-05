  • BIST 106.119
  • Altın 158,385
  • Dolar 3,8642
  • Euro 4,5788
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Kumla Deresi İlave Yol Ve Köprü Çalışması Hız Kesmiyor

» »
Kumla Deresi İlave Yol Ve Köprü Çalışması Hız Kesmiyor
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumla Deresi bölgesindeki yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumla Deresi bölgesindeki yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda genişletme çalışmalarına devam ediyor. Kumla Deresi üzerindeki köprünün genişletilme uygulamasını kapsayan çalışma içerisinde 42 Evler Mahallesi'ne ulaşım sağlayan Karadut Sokak'a ilave bir şerit oluşturulması da projede yer alıyor. Köprü tabliyesi konulan projede Kumla Deresi ve İtfaiye ve Karadut Sokak güzergahında yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Köprünün doğu aksında gerçekleştirilen genişletme çalışmasıyla Karadut Sokak'a dönüş için ilave bir şerit yapılıyor. Kumla Deresi üzerine yapılacak olan toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprü ile çevre fonksiyonları ve doğu yan yoldan çıkışlar oluşturulacak. Proje ile yaklaşık 250 metre ilave bir şerit ortaya çıkacak. Çalışma kapsamında yağmursuyu, aydınlatma ve benzeri altyapı uygulamaları da yapılıyor.

Yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bölgede yaya güvenliğini de sağlamak için 2,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı da yapılacak. Proje kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı ile Karadut Sokağı'n kesişimi ve Karadut Sokak ile Yosun Sokak kesişiminde yeni yapılacak olan adalar ile kontrollü ve güvenli trafik akışı sağlanacak.

Proje kapsamında Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılacak olan düzenlemeler ile mevcutta 2 şerit çalışmakta olan İstanbul yönü ilave şerit ile 3 şerit olarak İstanbul yönüne devam edecek. Salim Dervişoğlu Caddesi Ankara yönü ise güneye kaydırılarak 2 şerit sürekliliği sağlanacak. Adalet Köprülü Kavşağı'nın kollarıyla kesişim noktalarında da yapılan düzenlemeler ile sinyalize kavşaklardan trafik akışı yapılacak.

Çalışma kapsamında toplam bin 100 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Köprü için 385 metre fore kazık, 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanılacak. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt ile yatay-düşey işaretlemelerin yanında aydınlatmalar yapılacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zabıtan Konağı Açılıyor05 Aralık 2017 Salı 10:43
  • Başkan Eroğlu’ndan Minik Adımlar05 Aralık 2017 Salı 10:33
  • Belediye Atık Su İstatistiklerinde İzmir Farkı05 Aralık 2017 Salı 10:13
  • Derince’de 104 No’lu Yeni Hat Sefere Başladı05 Aralık 2017 Salı 10:03
  • 1 Milyon 500 Bin Kışlık Mevsimlik Çiçek Dikiliyor05 Aralık 2017 Salı 09:53
  • Meteorolojiden 5 İl İçin Yağış Uyarısı05 Aralık 2017 Salı 09:43
  • Aydın’a Zirai Don Uyarısı05 Aralık 2017 Salı 09:03
  • Flamingolar, Aliağa Kuş Cennetini Renklenirdi05 Aralık 2017 Salı 08:38
  • 3 Günlük Yağış 3 Bin Kuşu Seyfe’ye Getirdi05 Aralık 2017 Salı 08:23
  • Kuşadası Milli Parkı’nda Akdeniz Foku Görüntülendi05 Aralık 2017 Salı 04:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti