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Kumluca Gençlik Meclis Başkanlığı Seçimleri Yapıldı

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Kumluca Gençlik Meclis Başkanlığı Seçimleri Yapıldı
Kumluca Gençlik Meclis Başkanlığı Seçimlerini Mustafa Ata Arıcan kazandı.

Kumluca Gençlik Meclis Başkanlığı Seçimlerini Mustafa Ata Arıcan kazandı.

Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda yapılan seçimlerde iki ayrı liste yarıştı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması ile başlayan seçimler divanın oluşması ile devam etti. Seçimlere Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, okul müdürleri, Öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çetinkaya, "İlk İlçe Gençlik Meclisi Seçimlerinde gençlerimiz Kültür Merkezi istemişti. Kültür Merkezimizin yapımı tamamlanmak üzeredir. İkincisinde kapalı yüzme havuzu istemişlerdi. O da yapılıyor. Gençler siz sanmayın ki, yaptığımız iş göstermelik sembolik bir iştir. Kesinlikle öyle değil, burada konuşulanlar ve okullardaki arkadaşların sizlere ilettiği ve sizlerin bizlere getirdiği talepler kayıtlara geçmekte ve dikkate alınmaktadır. Çalışmalarınızı ona göre yapın" dedi.

Yapılan seçimler sonucunda, toplam 164 oy kullanıldı. 2 oy geçersiz sayıldı. Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi Öğrencisi Mustafa Ata Arıcan ve ekibi 107 oy aldı. Özel Sınav Lisesi Öğrencisi Yakup Paslıkılıç ve ekibi ise 55 oy aldı. Okullardaki öğrenci arkadaşlarının, ilçeye katacakları sosyal kültürel ve yapıcı katkıları toplayıp ilgili kurum ve kuruşlara iletecek olan Kumluca İlçe Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ata Arıcan'ın Yönetim Kurulu üyeleri, Ayhan Erdoğan, kadir Durakoğlu, Eren Gülgeç, Şafak Kaynar'dan oluştu.

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