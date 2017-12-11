Kumluca Muhtarlar Derneği’nden Abd’ye ’Turp’lu Kınama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde muhtarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınayan bir basın açıklaması...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde muhtarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınayan bir basın açıklaması yaptı. Turpların üzerine ABD Başkanı Trump'un ismini yazan muhtarlar, turpları yiyerek gözdağı verdi.

Kumluca Muhtarlar Derneği Binası önünde yapılan basın açıklamasını Muhtarlar Derneği Başkanı Sarıcasu Mahalle Muhtarı Mustafa Tüfekçi okudu. Tüfekçi, "Biz Kumluca Muhtarlar Derneği olarak, ABD Başkanı Trump tarafından İslam aleminin en mukaddes şehirlerinin başında gelen Kudüs'ün İsrail başkenti olarak kabul edileceği ve büyük elçiliklerinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararının alınmasını kınamak üzere toplanmış bulunuyoruz.İslam aleminin Mekke ve Medine'den sonra en mukaddes şehri olan Kudüs tüm Müslümanların olduğu gibi ecdadımızdan bize miras kalmıştır. Kudüs sadece Filistin halkının değil bütün Müslümanlarının onuru ve namusudur. Kumluca Muhtarlar Derneği olarak Amerika'nın bu işgal girişimini nefretle kınadığımızı ilanen kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Basın açıklaması sonunda muhtarlar Trump'ın isminden esinlenerek ve üzerine "Trump" yazdıkları turpları yedi.