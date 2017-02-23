Kumluca’da Kaçak Sigara Ve Tütün Operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 bin 160 adet kaçak sigara ve 37 kilo tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 bin 160 adet kaçak sigara ve 37 kilo tütün ele geçirildi.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından Mavikent Mahallesinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik ortaklaşa denetim yapıldı.

Denetimlerde iş yerlerinde kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 160 adet kaça sigara ile 37 kilo tütün ve kaçak tütünlerden sarılmış sigaralara jandarma tarafından el konuldu. Zabıta Müdürlüğü tarafından ise ruhsatsız olan bir iş yeriyle, ruhsata aykırı faaliyette bulunan bir işyeri hakkında tutanak düzenlendi.