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Kumru’da Eğitime Destek

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Kumru’da Eğitime Destek
Ordu'nun Kumru ilçesinde "Geleceğimiz İçin Bir Sınıf da Sen Yaptır Projesi" ile Atatürk Ortaokulunda sınıfların donanım ve tadilatı gerçekleşti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde "Geleceğimiz İçin Bir Sınıf da Sen Yaptır Projesi" ile Atatürk Ortaokulunda sınıfların donanım ve tadilatı gerçekleşti.

Tadilat çalışmasının ardından okulda bir tören düzenlendi. Törende konuşan Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, "Bakımı ve onarımı yapılmış, öğretici görsellerle bezenmiş sınıflar kurmaya karar verdik ve bu çalışmayla yıpranmış ve yenilenmeye ihtiyacı olan sınıflarımızı ele aldık. Sınıflarımızın zeminlerine granit, laminat döşemesi, duvarlarının alçısı, sıvası, boyası, barisol tavanı, perdesi, sınıfın özelliğine uygun eğitici görselleri, panoları ve eğitim mobilyaları ile zenginleştirmeye karar verdik. Her sınıfı yeniden donatıyoruz ve sınıflarımıza destek olan kişi ve kurumlarımızın isimlerini veriyoruz" dedi.

Sınıfların donatımına destekte bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından program, sınıfların gezilmesi ile son buldu.

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