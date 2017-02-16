Kumru’ya Dev Yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesine Kent Meydanı ve Kültür Merkezini yatırım programına alırken, 2017 yılında yol yapımları, içme suyu, su...

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesine Kent Meydanı ve Kültür Merkezini yatırım programına alırken, 2017 yılında yol yapımları, içme suyu, su ve kanalizasyon yatırımları için 22 milyon lira harcama yapacak.

Kumru ilçesinde gerçekleştirilecek yatırımların görüşüldüğü toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Kumru ilçesinde son 3 yılda 21.30 km sıcak asfalt, 51.50 km sathi asfalt kaplama ve 4.30 km beton yol ve 308 km stabilize yol yapıldığını, 20.80 km yeni yol açarak genişletme çalışması yürütüldüğünü ve 3 bin metreküp taş duvar inşaatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

22 milyonluk yatırım

Bu çalışmalar için 14 milyon 750 bin TL'lik yatırım yapıldığına dikkat çeken Başkan Enver Yılmaz, "Bu yatırımlarla birlikte diğer ilçelerimizde olduğu gibi Kumru'da da yaşayan hemşehrilerimiz, Avrupa standartlarında yollara kavuşmaya başladı. 2017 yılında da hizmet kervanımız yol almaya devam edecek. Bu doğrultuda 14.50 km sıcak asfalt, 42.50 km sathi asfalt kaplama, 2.50 km beton yol, 52 km stabilize yol ve 5.50 km de yol açma ve onarım çalışması planlıyoruz. Hayata geçireceğimiz bu yatırımlar için 6 milyon TL'lik bütçe ayırdık" diye konuştu.

Başkan Yılmaz ayrıca Kumru ilçesine geride bırakılan 3 yıllık süreçte 39.7 km'lik içme suyu ve kanalizasyon hattı inşaatı karşılığında toplam 8 milyon 250 bin TL'lik yatırım gerçekleştirildiğini, 2017 yılında 95 km'lik çalışma karşılığında 13 milyon 750 bin TL'lik bütçe ayırdıklarını vurgulayarak, "Kumru'da hizmete giren ve planlananlarla birlikte toplam 22 milyon TL'yi bulacak yatırımlar, ilçenin su ve kanalizasyonda yaşadığı sorunları ortadan kaldıracak" dedi.

Başkan Yılmaz, Kumru ilçesindeki meydana "Kültür Merkezi ve Kent Meydanı" adında ve altında otoparkı bulunan yeni bir projenin hazırlanacağının da müjdesini verdi.

Başkan Hatipoğlu teşekkür etti

Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu, gerçekleştirilen yatırımlar için Başkan Enver Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kumru Belediyesinin bütçesi yaklaşık 10 milyon TL. Bu bütçenin tamamını yol çalışmalarına aktarsak da Büyükşehir Belediyemizin sunduğu hizmetleri verme şansımız yoktu. Kumru'nun toplamda 1000 km'lik yol ağı bulunuyor. İlçede yapılan su yatırımlarının belki 30 yılda tahsil edilemeyecekti. Göreve geldiğimizde belki de 30 km'lik sağlıklı yolumuz yoktu ancak Büyükşehirimizin verdiği hizmetle mahalle ve grup yollarımızın büyük bir bölümü yapıldı ve çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu hizmet sayfamızı en güzel şekilde tamamlayacağız. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki ilçemize sunulan bu hizmetler Sayın Başkanımız Enver Yılmaz'ın öncülüğünde bizlere nasip oldu" diye konuştu.