Kumsallar Temizleniyor

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, plajları temizleyip düzgün bir yapıda olmasını sağlamak amacıyla kum temizleme makinesi ile...

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, plajları temizleyip düzgün bir yapıda olmasını sağlamak amacıyla kum temizleme makinesi ile çalışmalarını yaz sezonu boyunca sürdürüyor.

İlçedeki değişimin ve dönüşümün öncüsü olan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin talimatlarıyla, tüm plajlar teker teker belirlenen periyodik planda kum temizleme aracıyla temizleniyor. Akçakocalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların çadır kurup kamp yaptığı, günübirlik deniz keyfi yaşadığı sahillerin elekli kum temizleme makinasıyla temizliği gerçekleştirildi.

Dalgaların plajlara getirdiği atıklar, çürümüş yosunlar, istenmeyen taşlar yüksek devirle çalışan makine sayesinde kumlardan arındırıldı. Yapılan çalışmayla kumu temizlenen plajlar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuluyor.