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Kunak’tan Sağlıklı Hayatın Sırları

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Kunak’tan Sağlıklı Hayatın Sırları
Yıldırım Belediyesi, ünlü Orotpedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak'ı vatandaşlarla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, ünlü Orotpedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak'ı vatandaşlarla buluşturdu.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Mega Düğün Salon'unda yapılan "Sağlık Olsun" adlı programda sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı. Sağlığın başında doğru beslenme ve sporun geldiğine dikkat çeken Dr. Feridun Kunak, "Bir insanın en iyi doktoru kendisidir. Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Kendinizi iyi tanıyarak vücudunuza iyi gelen besinleri seçerek yiyeceksiniz" dedi.

Günümüz dünyasında toplum içinde büyük bir artış gösteren kanser vakalarının önüne geçmenin şartlarını da izleyenlerle paylaşan Feridun Kunak, "Doğal ve organik beslenme önceliğiniz olmalı. Her gün orta boy bir soğanı rendeleyin ve sıkıp suyunu çıkarın. Bir bardak sütün içine sekiz sarımsak atın ve kaynatın. Bunları için. Soğan ve sarımsak başlıca kanser koruyucusudur" şeklinde konuştu.

Kunak’tan Sağlıklı Hayatın Sırları

Kunak’tan Sağlıklı Hayatın Sırları

Kunak’tan Sağlıklı Hayatın Sırları

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