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Kupa Voley: İnegöl Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yünyaş: 2

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Kupa Voley: İnegöl Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yünyaş: 2
Kupa Voley Erkekler 1. etabında İnegöl Belediyespor, sahasında ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.

Kupa Voley Erkekler 1. etabında İnegöl Belediyespor, sahasında ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: İnegöl

İnegöl Belediyespor: Gökhan Çatal, Gazmend, Mehmet Almaz, Niels, Antanovich, İhrahim Başaran (Caner Dengin, Cansın Hacıbekiroğlu, Anıl Tokat)

Afyon Belediye Yünyaş: Bahov, Fatih Cihan, Ojansivu, Mustedanovic, Burak Hascan,Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Burak Köse, Mehmet Hacıoğlu, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 20-25, 25-20, 25-21, 22-25, 15-11

Süre: 113 Dakika (25,23, 23, 28, 14)

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