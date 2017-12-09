Kupa Voley: İnegöl Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yünyaş: 2

Kupa Voley Erkekler 1. etabında İnegöl Belediyespor, sahasında ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: İnegöl
İnegöl Belediyespor: Gökhan Çatal, Gazmend, Mehmet Almaz, Niels, Antanovich, İhrahim Başaran (Caner Dengin, Cansın Hacıbekiroğlu, Anıl Tokat)
Afyon Belediye Yünyaş: Bahov, Fatih Cihan, Ojansivu, Mustedanovic, Burak Hascan,Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Burak Köse, Mehmet Hacıoğlu, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 20-25, 25-20, 25-21, 22-25, 15-11
Süre: 113 Dakika (25,23, 23, 28, 14)
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