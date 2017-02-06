  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Kupa’da Kuralar Yarın Çekiliyor

» »
Kupa’da Kuralar Yarın Çekiliyor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından Çeyrek Finale yükselen takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final kuraları yarın çekilecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından Çeyrek Finale yükselen takımlar belli oldu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor'un mücadele edeceği Çeyrek Final kuraları yarın çekilecek. Kura çekimi saat 13.00'te TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek.

Çeyrek finalde çift maçlı eliminasyon sistemi uygulanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri ise henüz belli değil.

Yarın gerçekleşecek kura çekiminde seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar ise şöyle:

Seri başı olan takımlar: Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa

Seri başı olmayan takımlar: Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenol Güneş: “Oyuncularımla Gurur Duyuyorum”05 Şubat 2017 Pazar 23:13
  • Fikret Orman: "Süt Kupası Sonuçta"05 Şubat 2017 Pazar 22:28
  • Tosic’i Zor Tuttular05 Şubat 2017 Pazar 22:13
  • Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe’ye Sert Gönderme05 Şubat 2017 Pazar 22:08
  • Hasan Çetinkaya’nın Kafası Yarıldı05 Şubat 2017 Pazar 22:08
  • Ziraat Türkiye Kupası05 Şubat 2017 Pazar 21:48
  • Beşiktaş 18 Maç Sonra Kaybetti05 Şubat 2017 Pazar 21:43
  • Ziraat Türkiye Kupası05 Şubat 2017 Pazar 20:38
  • Ziraat Türkiye Kupası05 Şubat 2017 Pazar 20:03
  • İstanbul Büyükşehir, Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu Oldu05 Şubat 2017 Pazar 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti