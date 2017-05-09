  • BIST 94.348
  • Altın 142,062
  • Dolar 3,6061
  • Euro 3,9304
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 17 °C

Kupalarını Rektör Gür’e Verdiler

» »
Kupalarını Rektör Gür’e Verdiler
Muğla'da yapılan Üniversitelerarası Halk Oyunları Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan GAÜN Halk Oyunları ekibi, kupalarını ziyaret ettikleri Rektör...

Muğla'da yapılan Üniversitelerarası Halk Oyunları Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan GAÜN Halk Oyunları ekibi, kupalarını ziyaret ettikleri Rektör Gür'e verdi.

Hocaları Kürşat Korkmaz ve Murat Karataş ile birlikte ekip arkadaşları adına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret eden halk oyunları ekibi öğrencilerinden Ahmet Tuzcu, Hacer Budamacı, Mustafa Ağbal, Melek Doğan, Ömer Mert Yavuz, Dilara Karadeniz, Yunus Aykan, Mehmet Akdemir, Gözde Özsoy ve Edanur Bozkurt, başarılarındaki katkılarından dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti. Muğla'da yapılan ve Türkiye'nin 62 üniversitesinin halk oyunları ekibinin mücadele ettiği yarışmaların Bölge Yarışması Kategorisi'nde Stilize dalda ikinci, genelde ise 1'inci olarak final hakkı elde eden öğrenciler, Türkiye Finaline katılma hakkı elde ettiklerini de hatırlattı. Türkiye Finali'nde ise Geleneksel Dalda Türkiye 2'si, Stilize dalda ise Türkiye 3'sü olarak toplamda 4 kupayı Gaziantep'e getirdiklerini kaydeden öğrenciler, önümüzdeki dönemlerde daha önemli başarılara imza atma sözü verdi. Öğrencilerin başarısının kendisini çok mutlu ettiğini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, "Siz çalıştıkça başarılı olacaksınız. Siz başarılı oldukça da biz destek vereceğiz. Üniversitemiz, BESYO ile, Konservatuvar ile, Güzel Sanatlar Fakültemiz ile başarılara imza atıyor. Bu başarıların artırılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Size düşen de derslerinizdeki başarılarınızın yanında mutlaka bir sanatsal, kültürel etkinlikte yer almanız" diye konuştu.

Kupalarını Rektör Gür’e Verdiler

Kupalarını Rektör Gür’e Verdiler

Kupalarını Rektör Gür’e Verdiler

Kupalarını Rektör Gür’e Verdiler

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malkara Ziraat Odası Araç Filosunu Genişletti09 Mayıs 2017 Salı 12:45
  • Sinop’ta Dolu Yağışı09 Mayıs 2017 Salı 12:45
  • 15 Temmuzun Kahramanları Yaşadıklarını Anlatacak09 Mayıs 2017 Salı 12:45
  • Yapımı Tamamlanan Yolların Yeniden Kazılmasına Tepki09 Mayıs 2017 Salı 12:45
  • Hanım Lokallerinin ’Anneler Günü’ Programı09 Mayıs 2017 Salı 12:45
  • Van’da Yol Onarım Ve Kaldırım Yenileme Çalışması09 Mayıs 2017 Salı 12:45
  • Denizli’de Orman Yangını09 Mayıs 2017 Salı 12:45
  • Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba Günü Yapılacak09 Mayıs 2017 Salı 12:44
  • Fatma Şahin’den Berat Kandili Kutlaması09 Mayıs 2017 Salı 12:44
  • Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muhtarlara Ve Okul Aile Birliği Başkanlarına Brifing09 Mayıs 2017 Salı 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti