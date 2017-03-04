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Küplüspor Antrenörü Savak, Fikstürü Değerlendirdi

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Küplüspor Antrenörü Savak, Fikstürü Değerlendirdi
Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu'nun iddialı takımların Küplüspor'un Antrenörü Fatih Savak, dün çekilen fikstürü değerlendirerek, ilk hafta karşılaşacakları...

Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu'nun iddialı takımların Küplüspor'un Antrenörü Fatih Savak, dün çekilen fikstürü değerlendirerek, ilk hafta karşılaşacakları Çaltı Spor maçı ile lige başlayacaklarını söyledi.

Yıllarca Bilecikspor'da antrenörlük yaptıktan sonra 1 sezon ara vererek geçtiğimiz günlerde Küplüspor ile anlaşan başarılı teknik adam Savak, 9 transfer yaparak sezon sonunda Bilecik 1. Amatör Lig'e yükselmek olduklarını belirtti. Savak, "Bilindiği üzere 3 sezon Bilecikspor'da antrenörlük görevini sürdükten sonra yeni sezon öncesinde yollarımızı ayırdık. Bilecikspor'daki antrenörlük dönemim bana birçok tecrübe kazandırdı çünkü her dönemde şampiyonluğa oynayan bir takımı çalıştırıyordum. Şimdi yeni bir maceraya başlıyoruz. Yeni sezon öncesinde Hüseyin başkanımın teklifiyle Küplüsporla anlaştım. Benim için özel bir kulüp çünkü bende Küplülüyüm ve burada çalışacak olmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.

"1. Amatör Lig'de mücadele etmek istiyoruz"

Savak, daha önce 2. Amatör Lig'de Bilecikspor ile bir şampiyonluk yaşadığını anlatarak, "Sonrasında 1. Amatör Lig şampiyonluğun hatta BAL liginin kapısından döndük. Bu sezon aynı başarıyı Küplüsporla yakalamak istiyorum. hedefimiz tabi ki ligi şampiyon tamamlamak ve seneye 1. Amatör Lig'de mücadele etmek. Başarırız veya başaramayız ama önemli olan bunun için son ana kadar mücadele vermek ve çalıştığım her dönemde her zaman şampiyonluk için mücadele verdim. Allah hakkımızda hayırlısını versin" diye konuştu.

"2 oyuncu hariç tüm transferlerimizi gerçekleştirdik"

"Yeni sezon öncesinde başkanıma verdiğim liste doğrultusunda ve geçen seneden var olan takımın üzerine transferler yaparak çok karakterli oyuncu grubundan oluşan kaliteli bir takım kurduk" diyen Savak, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine aynı zamanda 2 oyuncu daha almak üzereyken son anda yaşadığımız aksiliklerden dolayı Hidayet Tepe ve Turgay Turhan arkadaşımızı kadromuza katamadık. Fakat eğer bizimle çalışmayı isterlerse devre arasında bu arkadaşlarımızı mutlaka kadromuza katmak istiyoruz. Benimle çalışmayı kabul eden tüm futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem daha önce çalışmış olduğum hem yeni çalışacak olduğum tüm futbolcu arkadaşlarım hatırımızı kırmadı. Teklifimizi şart koşmadan kabul ettiler. Aynı zamanda ben buradan Hüseyin başkanıma da teşekkür etmek istiyorum çünkü hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 2 oyuncu hariç istediğim oyuncuları kadromuza kattı. Bizde inşallah kimsenin yüzünü kara çıkartmamak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yeni sezon öncesinde tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

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