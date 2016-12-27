  • BIST 77.028
  • Altın 128,113
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Kuraklık Zeytini Vurdu, Üreticiler Dertli

» »
Kuraklık Zeytini Vurdu, Üreticiler Dertli
Türkiye'de zeytin ağacı varlığı ve zeytin üretimi ile ilk sıralarda yer alan Aydın'da yaşanan kuraklık zeytinciyi de perişan etti.

Türkiye'de zeytin ağacı varlığı ve zeytin üretimi ile ilk sıralarda yer alan Aydın'da yaşanan kuraklık zeytinciyi de perişan etti. Kuraklık nedeniyle rekoltede yüzde 50'nin üzerinde düşüş olduğunu belirten üreticiler büyük ümitlerle gittikleri tarladan hayal kırıklığı ile döndüklerini belirttiler.

Aydın'da kış mevsimi ile başlayan zeytin hasat sezonu buruk geçiyor. Bu yıl yaşanan ve halen devam eden kuraklık nedeniyle ağaçların üzerindeki mahsulü besleyemediğini belirten üreticiler hem tane hem de ciddi kilo kaybı yaşadıklarını belirttiler. Geçen yıl günlük kişi başı 500 kilo zeytin hasadı yapan pek çok üretici bu yıl hasat edilen ürünün gündelikçi ücretini bile zor karşıladığını belirterek sıkıntının büyük olduğunu söylediler.

Zeytin üretiminde son yılların en sıkıntılı sezonunu yaşadıklarını belirten Danişmentli çiftçilerden Faruk Ünal, yaşanan kuraklıktan dolayı ağaçların mahsulü besleyemediğini belirterek "Geçen yıllarda bir ağaçtan 100 kilo zeytin alıyorsak bu yıl 30-40 kilo ancak alıyoruz. Hem zeytin küçük hem de yağ oranı düşük. Kuraklık nedeniyle ağaçlar zeytini besleyemedi. Kış yağmurları da gerçekleşmediği için zeytinlere yağ yürümedi. Maalesef bu yıl ürünün bereketi kalmadı. Sektörde ciddi sıkıntı var" diye konuştu.

Eskiden memecik türü zeytinlerde ağaçların bir yıl boş öbür yıl dolu şeklinde ağaçların ürün verdiğini kaydeden İsmet Kocaman, artık yılların birbirine karıştığını ve dolu yıl yaşayamaz hale geldiklerini söyledi.

Kuraklık Zeytini Vurdu, Üreticiler Dertli

Kuraklık Zeytini Vurdu, Üreticiler Dertli

Kuraklık Zeytini Vurdu, Üreticiler Dertli

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Kızılcahamam’da “Asımın Nesli Ve 15 Temmuz Darbesine Direnme Ruhu” Konferansı Düzenlendi27 Aralık 2016 Salı 00:53
  • Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı27 Aralık 2016 Salı 00:53
  • Uşak Polisi 26 Kilo Esrar Ele Geçirdi27 Aralık 2016 Salı 00:48
  • Karamürsel’de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 22:13
  • Kütbo’dan Emniyet Müdürü Hasan Çevik’e Taziye Ziyareti26 Aralık 2016 Pazartesi 21:23
  • Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam: 2 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayvan Barınağını İnceledi26 Aralık 2016 Pazartesi 21:08
  • Milas’ta Eski Başkan Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 21:08
  • Valilik Müdürlerinin Eşleriyle Buluştu26 Aralık 2016 Pazartesi 20:48
  • Simav Gölcük Yaylası’ndaki Krater Gölü Buz Tuttu26 Aralık 2016 Pazartesi 20:48
  • Başkan Kamil Saraçoğlu: 2 Milyon 450 Bin Tl’ye Mal Olacak Olan Bölgenin En Büyük Hayvan Barınağını Yapıyoruz26 Aralık 2016 Pazartesi 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti