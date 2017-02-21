Kural neye ve kime göre uygulanıyor?

Tolga Özkalfa, dışardaki pozisyona penaltı ve kırmızı kart gösterirken, Mustafa Öğretmenoğlu ise ceza alanı içinde son adam pozisyonundaki faulde penaltı ve sarı kart gösterdi. İki farklı uygulama, kuralın neye ve kime göre uygulandığı sorularının sorulmasına neden oldu

ÖZKALFA’NIN HATASI 2 PUANA MAL OLDU

Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçında Tolga Özkalfa’nın 18’nci dakikada N’Diaye’nin ceza sahası dışında Güven’e yaptığı faulü penaltı olarak değerlendirip Sengalli oyuncuyu da yanında başka futbolcular olmasına rağmen son adam olarak yorumlayarak kırmızı kartla oyun dışına atmasının yankıları sürüyor. Kuralın çok açık ifade etmesine rağmen sarı kartla cezalandırması gereken N’Diaye’yi kırmızı kartla oyun dışına atıp Samsunspor’u 10 kişi bırakan Tolga Özkalfa, verdiği bu hatalı kararın bedelini Kırmızı-Beyazlılar iki puan kaybederek ödedi.

TEK KURAL, İKİ HAKEM, FARKLI YORUM

Aynı ligde bir başka Karadeniz takımı Giresunspor’un deplasmanda Manisaspor ile oynadığıve 2-1 kazandığı maçta ise hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun verdiği karar da Samsunsporluların Tolga Özkalfa’ya olan tepkilerinin artmasına neden oldu. Karşılaşmanın 28’nci dakikasında Manisasporlu Dimov’un ceza sahası içinde Giresunsporlu Özgürcan’ı düşürmesi ve üstelik son adam olmasına rağmen hakem Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı noktasını gösterip, ev sahibi takımın oyuncusunu da sarı kartla cezalandırdı.

TÜRK HAKEMLİĞİ DİBE VURDU

Bu iki farklı karar hakemlerin kuralı bilmediğini ya da kendi işlerine göre yorumladığının en net kanıtı. Dimov’un kırmızı kart, N’Diaye’nin de sarı kartla cezalandırılması gereken benzer iki pozisyonda iki hakeminde farklı bir karara imza atması Türk hakemliğinin ne durumda olduğunun bir göstergesi. Hakemlerin kuralları kime ve neye göre uyguladıkları ise tartışılır bir hale geldi. Tek bir kural olmasına rağmen her hakemin pozisyonları kendi bildikleri gibi yorumlaması da Türk hakemliğinin son yıllarda dibe vurmasına olanak sağladı.

BOLUSPOR MAÇINDA DA HAKEM SKANDALI

Hakem hatalarının her hafta futbolun önüne geçtiği Süper Lig ve TFF 1’nci Lig’de hemen hemen her takımın canı hakemlerden yanıyor. Dün oynanan Boluspor-Ümraniyespor maçında da hakem skandal bir karara imza attı. Bolu'da oynanan maçın 44’ncü dakikasında hakem Erkan Özdamar'a itiraz eden Bolusporlu Abdülkadir, sarı kartla cezalandırıldı. İlk sarı kartta hakemin önünde olan Abdülkadir, çevresini saran arkadaşlarından sıyrılarak arkaya geçti ve itirazlarına oradan da devam etti. Hakem Özdamar, itirazlarını sonlandırmayan oyuncuya bir sarı kart daha gösterdi ama kırmızı kartını çıkarmadı.

İKİ SARI ÇIKTI, KIRMIZI ÇIKMADI

Karşılaşmanın arından TFF'nin resmi sitesinde yayınlanan maç raporunda da hakem Erkan Özdamar, Boluspor oyuncusu Abdülkadir Özdemir'e tek sarı kart gösterdiğini yazdı. Çift sarı kart göstermsine rağmen raporuna tek sarı yazan hakemin bu tutumu da hakemlere olan güvenin giderek yok olmaya başladığını gösteriyor.