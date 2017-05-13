  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 18 °C

Kur’an Eğitimi Alan Çocukların Mezuniyet Sevinci

» »
Kur’an Eğitimi Alan Çocukların Mezuniyet Sevinci
Konya'nın Kulu ilçesinde, çocukların Kur'an-ı Kerim okumaya geçişi ve yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, çocukların Kur'an-ı Kerim okumaya geçişi ve yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi. Kulu merkezde bulunan mahallelerde ikamet eden 4-6 yaş gurubu 38 öğrencinin Kur'an-ı Kerim okumaya geçmesi ve mezuniyet töreni Merkez İlkokulu konferans salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, bu yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmenin çocuklara, Allah ve Peygamberimizin sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, tüm ailelere ana sınıfı ve ilkokul öncesi 4-6 yaş gurubunda olan çocukları dini bilgileri öğrenmeleri için kurslara göndermelerini tavsiye etti. Çocukların ayetler okuması, temsili Kabe tavafı ve çeşitli etkinliklerin ardından program sona erdi.

Kur’an Eğitimi Alan Çocukların Mezuniyet Sevinci

Kur’an Eğitimi Alan Çocukların Mezuniyet Sevinci

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Köroğlu, Mhp İl Başkanlığına Adaylığını Açıkladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:13
  • Zeynel Bey Türbesi Yeni Yerinde Ziyaretçilerini Ağırladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:13
  • Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediyeleri Kaymakam Yaşar’dan13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Başkan Doç. Dr. Özgökçe’in Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Karakoç Dü’de Öğrencilerle Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Kahraman Şehidin Adı Verilen, Mesire Alanı Tamamlandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Bisikletçiler Edirne’den Didim’e Pedal Çevirecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:58
  • Piteşti Bandosu, Edirne’de13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
  • Başsavcı Mustafa Alper İçin Eski Görev Yeri İskenderun’da Mevlit Okutuldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
  • “Suyumuz Güneşten Geliyor” Projesi Toplantısı13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti