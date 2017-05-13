Kur’an Eğitimi Alan Çocukların Mezuniyet Sevinci

Konya'nın Kulu ilçesinde, çocukların Kur'an-ı Kerim okumaya geçişi ve yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, çocukların Kur'an-ı Kerim okumaya geçişi ve yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi. Kulu merkezde bulunan mahallelerde ikamet eden 4-6 yaş gurubu 38 öğrencinin Kur'an-ı Kerim okumaya geçmesi ve mezuniyet töreni Merkez İlkokulu konferans salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, bu yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmenin çocuklara, Allah ve Peygamberimizin sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, tüm ailelere ana sınıfı ve ilkokul öncesi 4-6 yaş gurubunda olan çocukları dini bilgileri öğrenmeleri için kurslara göndermelerini tavsiye etti. Çocukların ayetler okuması, temsili Kabe tavafı ve çeşitli etkinliklerin ardından program sona erdi.