Kur’an-ı Kerim’i Öğrenmenin Yaşı Yok

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Karaköy'de açılan Kur'an Kursu'na katılan yaşları 40-70 arasında 17 kursiyer Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
İmkânsızlıklar sebebiyle Kur'an Kursu'na gidemeyen ve Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatı bulamayan yaşları 40-70 arasında değişen 17 kursiyer Karaköy Merkez Camii İmam Hatibi Halil Sezer nezaretinde Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar.
Kur'an-ı Kerim öğrenmeye büyük ilgi gösteren ve açılan kursla birlikte yatsı namazından sonra Kur'an okuma kursuna katılan 17 kişiden oluşan kursiyerler, böyle bir kursun açılmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.(EFE)
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