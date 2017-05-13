  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 17 °C

Kur’an-ı Kerim’i Öğrenmenin Yaşı Yok

» »
Kur’an-ı Kerim’i Öğrenmenin Yaşı Yok
Kütahya'nın Domaniç ilçesi Karaköy'de açılan Kur'an Kursu'na katılan yaşları 40-70 arasında 17 kursiyer Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Karaköy'de açılan Kur'an Kursu'na katılan yaşları 40-70 arasında 17 kursiyer Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

İmkânsızlıklar sebebiyle Kur'an Kursu'na gidemeyen ve Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatı bulamayan yaşları 40-70 arasında değişen 17 kursiyer Karaköy Merkez Camii İmam Hatibi Halil Sezer nezaretinde Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar.

Kur'an-ı Kerim öğrenmeye büyük ilgi gösteren ve açılan kursla birlikte yatsı namazından sonra Kur'an okuma kursuna katılan 17 kişiden oluşan kursiyerler, böyle bir kursun açılmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.(EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altıeylül’de Zara Coşkusu13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43
  • Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri Düzenlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Didim’de Engelliler Haftası 3 Gün Kutlanacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Başkan Tutal’dan Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Bayındır’ın Çiçekleri Sarıgöl’ü Süslüyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yusuf Ziya Yüce: Halkla İlişkiler Sadece Organizasyon Yapmak Değildir13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yıldırımlı Yüzücüler Havuzdan ‘Altın’ Çıkardı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Emniyet Yetkilileri Küçük Yunus’un Ailesini Ziyaret Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • “Üniversitemi Seçiyorum” Fuarı Bağcılar’da Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
  • Gençlik Şöleninde Pera Konser Verecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti