Van Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin 25 Eylül tarihinde yapmayı planladığı bağımsızlık...

Van Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin 25 Eylül tarihinde yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun, sınırların kalktığı bir dünyaya huzur değil, huzursuzluk getireceğini söyledi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Van Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan, Barzani'nin bağımsızlık çabasının emperyalist güçlerin 100 yıldan beridir başlatmak için uğraş verdiği Türk-Kürt savaşına katkı sunmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını vurguladı. Atacan, Kürt ve Türk kökenli tüm STK'ları savaşa karşı duruş sergilemeye davet etti. Batılı emperyalist güçlerin 100 yıldan beridir başlatmak istedikleri ve hayalini kurdukları Türk-Kürt savaşına, birbirinden ayrılmaz birliktelikler sağlayan iki halkın sürekli engel olduğuna değinen Atacan, "Bölgemiz, yeraltı kaynakları bakımından her dönem batılı güçlerin iştahını kabartmıştır. Ayrıca İsrail'in dış güvenliği için bölgenin sürekli birbiri ile uğraşır hale getirilmesi de ayrı bir stratejidir. İşte bu bağlamda bölge halkları dinsel ve ırksal özellikleri ile birbirine düşürülmek istenmekte, geçmişlerinden utanır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bölgemiz artık insanlık için iyi izler bırakacak liderler arıyor. Ne yazık ki bölgemizin günümüz liderleri halen emperyalistlere hizmet sunacak adımların peşindeler. İnsanlık için devrim yapmak istiyorlarsa din kardeşleri arasında emperyalist güçlerin oluşturdukları sınırları kaldırsınlar. Bizler, bölge halkları arasındaki mezhepsel parçalanmışlıkları, ırksal bölünmüşlükleri ortadan kaldıracak, huzuru tesis edecek, yaşam standartlarını yükseltecek liderler istiyoruz" dedi.

"Bağımsızlık sadece Kürtlere değil, bölgeye şarttır"

Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin Kürt toplumunun aidiyet duygularını harekete geçirerek elde etmeye çalıştığı gücün telafisi imkansız hasarlara yol açacağını da söyleyen Atacan, "Bu referandum stratejik açıdan Kürtlere bağımsızlık için önemli bir adıma sebep olabilir belki, ancak kalıcı yaralar açar. Maceraperestlik ile ülke yönetilmez. Bu referandum yüzlerce yıldır iç içe yaşayan Türkmenleri ve Arapları yok saymak anlamına gelmektedir. Bu referandum birilerini var ederken, diğerlerini yok etme çabasıdır. Türkler ve Kürtler arasında başlatılmak istenen savaş, bu kadim iki halk arasında asla hayata geçirilemeyecektir. Türkler, Kürtler ve Araplar artık sınırların kalkmasını talep etmelidirler. Bölgemiz emperyalist güçler tarafından parsel parsel ayrılarak sömürülmektedir. Bağımsızlık sadece Kürtlere veya Kürt bölgelerine değil, Ortadoğu halklarının tamamına istenmelidir. Ortadoğu halkları batılı güçlerin oyunlarına karşı topyekun bağımsızlıklarını ilan etmelidirler" şeklinde konuştu.