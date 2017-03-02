Kurhan Spor Kulübü Salon Hokeyi 2.lig Müsabakaları İçin Trabzon’a Gitti

Kurhan Spor Kulübü Erkek Hokey takımı, Salon Hokeyi 2. Lig müsabakaları için Trabzon'a gitti.

Kurhan Spor Kulübü Erkek Hokey takımı, Salon Hokeyi 2. Lig müsabakaları için Trabzon'a gitti.

1-5 Mart tarihleri arasında devam yapılacak müsabakalar hakkında bilgi veren Kurhan Spor Kulübü Erkek Hokey takımı antrenörü Savaş Yılmaz, hedeflerinin 1. Lige çıkmak olduğunu belirterek, çalışmalarını bu yönde yaptıklarını ifade etti.

"Malatya hokeyde çok daha iyi yerlere gelecektir"

Antrenör Yılmaz geçen hafta Malatya Hokey Kulübü Erkek Hokey Takımının Alanya'da 1. Ligde Şampiyon olarak Süper Lige yükseldiğini hatırlatarak, "Geçen hafta Malatya Hokey Kulübü Erkek Hokey Takımımız Alanya'da 1. Ligde Şampiyon olarak Süper Lige yükseldi. Ondan önceki haftada ise yine Alanya'da Anadolu Ateşi Spor Kulübü şampiyon olarak 2. Lige yükseldi. Salon Hokeyi sezonumuz Trabzon'daki bu müsabakaları ile son buluyor. 2016-2017 sezonunda çok şükür hedeflerimizi gerçekleştirdik. Aynı başarıyı açık alan sezonunda da göstermek için gayret edeceğiz. Trabzon'da başarılı olursak çok güzel bir sezona imza atmış olacağız. İnşallah Malatya hokeyde çok daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.