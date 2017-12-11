Kürkbaba’dan ‘Yeşilçam Film Afişleri Sergisi’

Bu yıl 5.si yapılan Uluslararası Antakya Film Festivali kapsamında, Adanalı fotoğraf sanatçısı Serdar Kürkbaba'nın Yeşilçam Film Afişleri Sergisi ilgi...

Bu yıl 5.si yapılan Uluslararası Antakya Film Festivali kapsamında, Adanalı fotoğraf sanatçısı Serdar Kürkbaba'nın Yeşilçam Film Afişleri Sergisi ilgi gördü.

Yeşilçam'ın 60'lı yıllara ait filmlerinden 60'a yakın afişin yer aldığı 6-12 Aralık 2017 tarihleri arasında izlenime açık olan sergiye Antakyalılar adeta akın etti.

Festival ve serginin açılış galasında Türk Sineması'nın ünlü isimlerinden Selda Alkor, Nuri Alço ve Tuğrul Meteer'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Adanalı Fotoğraf Sanatçısı Serdar Kürkbaba, önceki yıllarda da Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Türkan Şoray ve Karma Film Afişleri Sergilerini açmıştı.

Kürkbaba, küçük yaşlardan itibaren Yeşilçam film afişlerine büyük ilgi duyduğunu, özenle saklayıp gelecek yıllara taşıdığını belirterek, Yeşilçam'ın altın çağını yaşadığı, birbirinden güzel filmlerin vizyona girdiği dönemde film afişlerine rağbet gösterildiğini, o dönemde atlı faytonların ve üstü açık minibüslerde film kartelalarının dolaştırıldığını belirterek, Adanalı sanatçıların da 60'lı yıllarda Yeşilçam'a isimlerini altın harflerle yazdırdığını dile getirdi.