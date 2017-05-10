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Kursiyerler Usta Tiyatroculara Meydan Okudu

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Kursiyerler Usta Tiyatroculara Meydan Okudu
Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerleri bu kez sahnede hünerlerini sergiledi.

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerleri bu kez sahnede hünerlerini sergiledi. Meydan kurs merkezi uygulamalı tiyatro kursu öğrencileri, dünyada bir milletin düğün adetlerini anlatan ilk tiyatro eseri olan "Türkmen Düğünü" adlı oyunla Türkmen geleneğini devam ettiren iki aile arasındaki kız isteme ve düğün hikayesini sahneye taşıdı.

Ali Yürük'ün yazdığı oyunu tiyatro öğretmeni Celal Murat Usanmaz yönetirken 19 kursiyer muhteşem performanslarıyla bol bol alkış aldı. Örf ve adetleri yeniden hatırlatıp, geçmiş zamanın türküleri eşliğinde neşeli ve coşkulu bir Türkmen düğününü anlatan kursiyerler, izleyenleri kimi zaman eğlendirip ve kimi zaman duygulandırırken tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

YENİMEK'lerde 20 bine yakın kursiyer 14 kurs merkezinde 100'e yakın branşta eğitim almaya devam ediyor. 7'den 70'e tüm Yenimahalleli vatandaşların ikinci adresi haline gelen kurs merkezlerinde resimden müziğe ve tiyatroya, okuma- yazmadan dil eğitimine, el sanatlarından mesleki eğitimlere kadar birçok kategoride uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalar sürüyor.

Diğer yandan eğitimlerini tamamlayan YENİMEK kursiyerlerini yıl sonu heyecanı sardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan çalışmaların görücüye çıkacağı büyük yıl sonu sergisi 12 Mayıs Cuma günü saat 14.00'de Ankamall AVM'de düzenlenecek olan törenle kapılarını açacak.

Kursiyerler Usta Tiyatroculara Meydan Okudu

Kursiyerler Usta Tiyatroculara Meydan Okudu

Kursiyerler Usta Tiyatroculara Meydan Okudu

Kursiyerler Usta Tiyatroculara Meydan Okudu

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