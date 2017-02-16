Kursiyerlere “Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı” Konulu Seminer Verildi

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından halk eğitim merkezindeki kursiyerlere yönelik "Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı"...

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından halk eğitim merkezindeki kursiyerlere yönelik "Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı" konulu seminer verildi.

Halk eğitim merkezi salonunda iki oturum halinde kursiyerlere verilen seminerde Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Temsilcisi Hemşire Fidan Tutdere ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Temsilcisi Ebe Fatma Didem Yıldız sunum yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörü Eczacı Kaya Öztürk, doğru antibiyotik kullanımına dikkat çekerek bu konudaki farkındalığın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.