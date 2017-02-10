Kursiyerlere Bilinçli İnternet Eğitimi

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında kursiyerlere kadınlara internet eğitimi verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında kursiyerlere kadınlara internet eğitimi verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Aile ve Tüketici Ekonomisti Zehra Çelik ve Sosyolog Abdullah Çelikkaya tarafından AEP kapsamında Şeyh Ahmet Kur'an Kursu'nda 47 kursiyere "Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer verildi.

Seminerde, "Teknoloji ve internet bağımlılığı nedir? Bağımlılığa sebep olan faktörler ve bağımlılık süreçleri nedir? Teknoloji ve internet bağımlılığının insan hayatı üzerindeki zararları ve bunlardan korunma yöntemleri nedir? Sosyal medya ve mahremiyet konusunda dikkat edilmesi gereken temel hususlar" ve benzeri konulara değinildi.

Seminer sonunda kursiyerlerden gelen sorular açık ve anlaşılır bir şekilde cevaplandırılarak ve uygulamanın pratik yöntemlerine değinilerek seminerin daha verimli olması hedeflendi.