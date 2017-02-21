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Kurt: "Güçlü Firmaları Bir Araya Getireceğiz"

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Kurt: "Güçlü Firmaları Bir Araya Getireceğiz"
Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, Kiza İş Merkezi'nin, ekonomik yaşamın kalbine dokunan güçlü ve çok çeşitli firmaları bir araya getireceğini...

Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, Kiza İş Merkezi'nin, ekonomik yaşamın kalbine dokunan güçlü ve çok çeşitli firmaları bir araya getireceğini söyledi.

Kurt, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11'incisi düzenlenen fuarda bu yıl da stant açtıklarını, KKTC, Irak, İran, Lübnan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

İş merkezinin, Adana-Mersin D-400 Karayolu Otogar Kavşağı yakınındaki 55 bin 262 metrekare arsa üzerinde 180 bin metrekare kapalı alanı kapsayacak şekilde konumlandırıldığını vurgulayan kurt, konforlu ofis ve mağazaların, fuara özel fiyat ve ödeme seçenekleriyle ziyaretçilere sunulduğunu kaydetti.

Aydın Kurt, Kiza İş Merkezi'nin, ekonomik yaşamın kalbine dokunan güçlü ve çok çeşitli firmaları bir araya getireceğini söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılki fuarda da gördükleri ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Kurt, "Fuarın açıldığı andan bu yana standımız hiç boş kalmıyor. Şu ana kadar yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcı ağırladık. Birçok görüşme de olumlu sonuçlandı" dedi.

Kiza'nın Doğu Akdeniz Bölgesi'nin en büyük iş merkezi projesi olduğunu söyleyen Kurt, satışa sundukları ofisleri isteyen girişimci veya yatırımcılara dayalı döşeli olarak da teslim edebildiklerini kaydetti.

İş merkezinin, ulusal ve uluslararası birçok ünlü markanın yer alacağı cadde mağazaları ile Adana'nın ticari yaşamına farklılık kazandıracağını ifade eden Kurt, "Ekonomik potansiyeli hayli yüksek olan bölge, Kiza'nın da tamamlanmasıyla birlikte kentin heyecan uyandıran, en enerjik alanlarından biri olacak" diye konuştu.

Kurt: "Güçlü Firmaları Bir Araya Getireceğiz"

Kurt: "Güçlü Firmaları Bir Araya Getireceğiz"

Kurt: "Güçlü Firmaları Bir Araya Getireceğiz"

Kurt: "Güçlü Firmaları Bir Araya Getireceğiz"

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