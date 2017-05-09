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“Kurt Kapanı-4” Operasyonunda Aranan 54 Kişi Yakalandı

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“Kurt Kapanı-4” Operasyonunda Aranan 54 Kişi Yakalandı
İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ilçede 44 noktada 180 ekip ve bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 4" operasyonu sona erdi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ilçede 44 noktada 180 ekip ve bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 4" operasyonu sona erdi. 8 bin 335 şahsın kimlik sorgusunun yapıldığı operasyonlarda aranan 54 şahsın yakalandığı kaydedilirken, 179 araç hakkında toplam 76 bin 643 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve aranan suçlarının yakalanması için bugün öğlen saatlerinde başlattığı "Kurt Kapanı 4" adı verilen operasyonu sona erdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönettiği ve 12.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşen operasyonunda bin 200 polis yer aldı. Kentin Anadolu yakasında kalan ilçelerinde 180 ekibin katıldığı "Kurt Kapanı 4" operasyonunda, 8 bin 335 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 54 aranan şahıs yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında 9 şahsın gözaltına alındığı kaydedilirken, 13 kişi hakkında adli-idari işlemin yapıldığı bildirildi. Ayrıca; 2 bin 970 aracın denetime tabi tutulduğu operasyonlarda, 179 araç hakkında toplam 76 bin 643 TL cezai işlemin uygulandığı belirtildi. Çeşitli nedenlerle 15 araç trafikten men edilirken, yapılan uygulama sonucunda 7 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği kaydedildi.

Polis helikopteri, deniz botları, özel harekat şubesi polisleri ve dedektör köpekler de görev aldığı "Kurt Kapanı 4" operasyonları, daha önce belli bölgelerde 15 Mart, 23 Mart ve 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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