Kurtalan Ekspres’ten Muhteşem Performans

Kurtalan Ekspres Manisa'nın Akhisar ilçesinde verdiği konserle gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Kurtalan Ekspres Manisa'nın Akhisar ilçesinde verdiği konserle gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Akhisar Sigara Fabrikası içerisindeki atıl binaların onarımı ve değişimi ile yapılacak olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Yerleşkesinin yapımını üstlenen Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine katkı amacıyla Akhisar'a İz Bırak konseri düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Akhisar Temsilciliği tarafından Akhisar Belediyesi Dev Öğrenci Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Kurtalan Ekspres grubu sahnede gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Akhisar Temsilciliği öncülüğünde Can Ticaret'in katkıları ile düzenlenen konserde Kurtalan Ekspres grubu ile ayrıca misafir sanatçı Hürol Burkay, geceye Neşet Ertaş'tan kesitler ile başladı. Ardından grup, Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkıları ile geceye ayrı bir renk kattı.

Konser sonunda Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, grubun bas gitaristi Ahmet Güvenç'e çiçek takdim ederek, "Bugün burada Akhisar Üniversitesi için bir araya geldik. Bu sebeple herkese teşekkür ediyorum bu kadim şehre sahip çıktınız ve sahip çıkmaya da devam ediyorsunuz. Bu akşam da böyle bir sahip çıkış ile birlikte hep bir aradayız. Üniversite Derneğimiz kapsamında inşallah öncelikle Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde ama daha sonra Akhisar Üniversitesine çevireceğimiz bir çalışma ile ilgili buradayız. Burada huzurunuz çok değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere; TOBB Kadın Girişimciler Akhisar kuruluna Can Ticaret'e ve siz Akhisarlılara çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Akhisar Temsilcisi Şükran Füzün ise toplanan gelirin daha sonra Akhisar Üniversitesi Derneğine teslim edilip kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.