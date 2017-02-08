Kurtalan’da Engelli Gence Tekerlekli Sandalye

Kurtalan Belediyesince engelli vatandaşlara yönelik 2014 yılından beri düzenlenen "Engelsiz Yaşam" kampanyasıyla 53'üncü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kurtalan Belediyesince engelli vatandaşlara yönelik 2014 yılından beri düzenlenen "Engelsiz Yaşam" kampanyasıyla 53'üncü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Proje kapsamında her ay bütçeye göre ihtiyaç sahibi engellilere birer, ikişer veya üçer adet akülü tekerlekli sandalye dağıtan Kurtalan Belediyesi, 53. Akülü tekerlekli sandalyeyi 17 yaşındaki bedensel engelli Songül Bozyiğit'e verildi. Düzenlenen törende konuşan Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını, imkanlar çerçevesinde kendilerine destek olacaklarını söyledi.