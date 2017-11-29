Kurtarma Ekibi Eğitim Almaya Devam Ediyor

Düzce'de 2016 yılında faaliyete başlayan Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, AFAD da Eğitim ve Operasyon eğitimleri almaya devam ediyor.

Düzce'de 2016 yılında faaliyete başlayan Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, AFAD da Eğitim ve Operasyon eğitimleri almaya devam ediyor.

Düzce'de kurulan ve faaliyet gösteren Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile "Eğitim ve Operasyon İşbirliği Protokolü" kapsamında Temel Arama Kurtarma Giriş eğitimlerine AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda başladı. Düzce'de dernek üyelerinin katıldığı eğitimlerde birebir eğitimler alan ekip ilerleyen süreçte Düzce'de insanların hayatlarını kurtarmak için çalışmalar yapacak. Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde de hizmet edecek olan Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, bölgelerinde bulunan insanlara afet ve afet bilinci hakkında eğitim ve seminerlerde verecek. Bölgesel riskleri inceleyerek gerekli kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte hareketle gerekli tedbirleri de sağlayacak olan ekibin kar amacı olmaması ve tamamen gönüllülük esası ile çalışıyor olması da gözlerden kaçmadı. Derneğin en büyük özelliği ise üyelerini özenle seçmesi. Üyeler insanlar için gerekirse kendilerini riske atabilecek insanlara yardım etmeyi kendine görev edinmiş kişileri bünyesinde topluyor.

Altın saatleri iyi biliyorlar

Ulusal Keşif, Arama, Kurtarma, Araştırma Derneği'nden yapılan açıklamada "Dünya'nın hiç bir yerinde olası bir afet sonrası sağlık itfaiye arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere aynı anda ulaşması mümkündür değildir. Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Afet sonrası Altında saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır. Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği üyeleri de altın saati en iyi bilen ekipten oluşmaktadır" denildi.