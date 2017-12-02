Kurt'tan milli güreşçiye tebrik

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Polonya’da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonası serbest stilde bronz madalya kazanan milli güreşçi Sedat Özdemir’in baba evinde düzenlenen programa katılarak tebrik etti.

Yaşar Doğu’nun memleketi olan Kavak’ta spora ve özellikle güreşe ayrı bir önem verildiğini belirten Milletvekili Kurt, “Sedat Özdemir kardeşimiz serbest stilde bronz madalya kazandığı Polonya’da bayrağımızı dalgalandırarak hepimizin göğsünü kabarttı. Kardeşimi yürekten tebrik ediyorum, bir sonraki yarışmada kendisinden altın madalya bekliyoruz "dedi.

Kurt, "Güreş bizim ata sporumuz. Kavak güreşin başkenti sayılabilecek nice büyük pehlivanlar, güreşçiler yetiştirmiş bir memleket. Biz bölge milletvekili ve bir Kavak’lı hemşehrisi olarak Sedat kardeşimize ve tüm sporculara desteğimiz sürecek. Burada Sedat’ı karşılayan ona kucak açan yüzlerce hemşehrisini de kutluyorum, bu sevinci paylaştıkları için teşekkür ediyorum "diye konuştu. Feride İÇKİLLİ