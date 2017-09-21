Kurtulmuş: ”Fındıktan Siyasi Ve Ticari Rant Elde Etmek İsteyenler Var"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz ekonomisinde önemli bir yeri olan fındık konusunu kullanan bazı çevrelerin kendilerine rant sağlamaya...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz ekonomisinde önemli bir yeri olan fındık konusunu kullanan bazı çevrelerin kendilerine rant sağlamaya çalıştığını söyledi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, fındık fiyatlarının belirlenmesinde serbest piyasanın etkili olduğunun altını çizdi.

Fındık üzerinden siyasi ve ticari bir takım rantlar elde edilmeye çalışıldığını aktaran Bakan Kurtulmuş şunları söyledi: "Bu süreçte devlet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu çerçevede Tarım Bakanımız önce fiyatları açıkladı, arkasından alımların başlamasıyla birlikte sahadaki bazı gelişmeler üzerine, örneğin çürük oranlarını yüzde 3'ten yüzde 5'e, çatlak oranlarını da 2'den 7'ye çıkardı. 20 Eylül itibariyle Ordu'da 60 milyon liralık bir alım yapıldı. Piyasadaki tekelci rantiyecilerin heveslerini kursaklarında bırakmak için TMO'nun bütün fındığı alacağı açıklamasını yaptı. Fındıkta, kısa vadede, bu yıl için atılabilecek adımlar atıldı. Uzun vadede hem fındık alanlarının yenilenmesi hem de fındıkta fiyatın Türkiye'de oluşması için hazırlıklarımızı gayretli bir şekilde sürdürüyoruz. Fındık piyasasını ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Halkımızın sıkıntılarını biliyoruz, bunun önlenmesi için de gayret sarf ediyoruz. Bu sene ki alımlar bittiğinde de oturup fındık stratejisi üzerinde kafa yormamız gerekiyor."